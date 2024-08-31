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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Медные монеты 2 пфеннига Людвига II - Бавария

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2 пфеннига 1865-1871

Год Знак Описание Продажи Продажи
1865 0 11866 0 51867 0 31868 0 11869 0 31870 0 61871 0 4
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