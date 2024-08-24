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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1871 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1871 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 2 пфеннига 1871 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1871
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1871 года. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1131 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 30 GBP. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • KM NUMIS (1)
  • Numismatica Ferrarese (3)
Бавария 2 пфеннига 1871 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 2 пфеннига 1871 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 пфеннига 1871 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Бавария 2 пфеннига 1871 на аукционе Numismatica Ferrarese - December 25, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 25 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Бавария 2 пфеннига 1871 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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