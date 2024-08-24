Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 пфеннига 1871 года (Бавария, Людвиг II)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1871 года. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1131 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 30 GBP. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 25 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Где продать?
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