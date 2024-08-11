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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1871 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1871
Средняя цена 310 $
Продажи
2 345
Аверс
Реверс
Талер 1871 Односторонний оттиск. Медь
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Талер 1871 Односторонний оттиск. Серебро
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Талер 1871 Односторонний оттиск. Золото
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Талер 1871 Мадонна
Средняя цена 190 $
Продажи
1 209
Аверс
Реверс
1 гульден 1871
Средняя цена 220 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1871
Средняя цена 290 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1871 Золото
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 крейцер 1871
Средняя цена 20 $
Продажи
0 42

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1871
Средняя цена 7 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1871
Средняя цена 8 $
Продажи
0 2

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1871 Победа Германии
Средняя цена 180 $
Продажи
3 763
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