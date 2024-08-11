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1871
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1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
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1848-1864
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1871
Монеты Баварии 1871 года
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Серебряные монеты
Талер 1871
Средняя цена
310 $
Продажи
2
345
Талер 1871
Односторонний оттиск. Медь
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
2
Талер 1871
Односторонний оттиск. Серебро
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
10
Талер 1871
Односторонний оттиск. Золото
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
3
Талер 1871 Мадонна
Средняя цена
190 $
Продажи
1
209
1 гульден 1871
Средняя цена
220 $
Продажи
0
31
1/2 гульдена 1871
Средняя цена
290 $
Продажи
0
38
1/2 гульдена 1871
Золото
Средняя цена
19000 $
Продажи
0
2
1 крейцер 1871
Средняя цена
20 $
Продажи
0
42
Медные монеты
2 пфеннига 1871
Средняя цена
7 $
Продажи
0
4
1 пфенниг 1871
Средняя цена
8 $
Продажи
0
2
Памятные монеты
Талер 1871 Победа Германии
Средняя цена
180 $
Продажи
3
763
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Период
1799-1872
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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