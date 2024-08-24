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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1871 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1871 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 пфенниг 1871 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1871
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1871 года. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1259 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • Künker (1)
Бавария 1 пфенниг 1871 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 пфенниг 1871 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 110 CZK
Бавария 1 пфенниг 1871 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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