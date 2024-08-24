Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 пфенниг 1871 года (Бавария, Людвиг II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1871
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1871 года. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1259 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- KM NUMIS (1)
- Künker (1)
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск