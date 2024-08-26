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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1871 года. Золото (Бавария, Людвиг II)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1871 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1871 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 10,51 гр
  • Чистого золота (0,3166 oz) 9,8479 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1871
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1871 года. Золото. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4651 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
18966 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1871 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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