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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Серебряные монеты 1/2 гульдена Людвига II - Бавария

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1/2 гульдена 1864-1871

Год Знак Описание Продажи Продажи
1864 0 121865 0 541866 0 531867 0 201868 0 491869 0 681870 0 271871 0 381871 Золото 0 2
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