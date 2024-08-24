Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1869 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1869
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1869 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 368 проданному на аукционе Spink UK за 300 GBP. Торги состоялись 14 июля 2004.
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
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Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
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Сохранность XF
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Сохранность XF
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Дата 18 марта 2022
Сохранность UNC
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Сохранность XF
Цена
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Дата 5 ноября 2020
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Дата 5 ноября 2020
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность UNC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
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Где продать?
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