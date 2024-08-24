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1869
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1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
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1869
Монеты Баварии 1869 года
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Золотые монеты
1 крона 1869
Средняя цена
25000 $
Продажи
0
5
1/2 кроны 1869
Средняя цена
21000 $
Продажи
0
3
Серебряные монеты
2 талера 1869
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
12
Талер 1869
Средняя цена
240 $
Продажи
0
38
Талер 1869 Мадонна
Средняя цена
120 $
Продажи
1
53
1 гульден 1869
Средняя цена
220 $
Продажи
1
52
1/2 гульдена 1869
Средняя цена
130 $
Продажи
0
68
1 крейцер 1869
Средняя цена
20 $
Продажи
0
17
Медные монеты
2 пфеннига 1869
Средняя цена
65 $
Продажи
0
3
1 пфенниг 1869
Средняя цена
20 $
Продажи
0
5
Памятные монеты
2 дуката 1869 200-лет лейб-гвардии
Средняя цена
3400 $
Продажи
0
22
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Период
1799-1872
Категория
Зактрыть
???
Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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