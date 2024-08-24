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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1869 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1869
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1869
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1869
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Талер 1869
Средняя цена 240 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
Талер 1869 Мадонна
Средняя цена 120 $
Продажи
1 53
Аверс
Реверс
1 гульден 1869
Средняя цена 220 $
Продажи
1 52
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1869
Средняя цена 130 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
1 крейцер 1869
Средняя цена 20 $
Продажи
0 17

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1869
Средняя цена 65 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1869
Средняя цена 20 $
Продажи
0 5

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 дуката 1869 200-лет лейб-гвардии
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 22
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