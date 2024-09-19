Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 дуката 1869 года "200-лет лейб-гвардии" (Бавария, Людвиг II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6,72 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 2 дуката
- Год 1869
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 дуката 1869 года "200-лет лейб-гвардии". Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3752 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2009.
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец Naumann
Дата 9 апреля 2017
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Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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