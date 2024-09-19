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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 дуката 1869 года "200-лет лейб-гвардии" (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 2 дуката 1869 года "200-лет лейб-гвардии" - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 2 дуката 1869 года "200-лет лейб-гвардии" - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,72 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1869
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 дуката 1869 года "200-лет лейб-гвардии". Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3752 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (3)
Бавария 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность SP64 PCGS
Цена
6224 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Бавария 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность SP63 PCGS
Цена
Бавария 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность SP63 PCGS
Цена
Бавария 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
7017 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Бавария 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" на аукционе Naumann - April 9, 2017
Продавец Naumann
Дата 9 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" на аукционе Hess Divo - December 3, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" на аукционе Hess Divo - May 29, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Бавария 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" на аукционе Hess Divo - May 30, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 дуката 1869 "200-лет лейб-гвардии" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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