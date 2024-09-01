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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Памятные монеты 2 дуката Людвига II - Бавария

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2 дуката 1869

200-лет лейб-гвардии
Год Знак Описание Продажи Продажи
1869 0 22
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