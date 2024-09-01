Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1869 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - Талер 1869 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - Талер 1869 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал Талер
  • Год 1869
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1869 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Felzmann (1)
  • Frankfurter (1)
  • Frühwald (2)
  • Gärtner (2)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (4)
  • HIRSCH (3)
  • Künker (10)
  • Möller (1)
  • Nomisma Aste (2)
  • Numimarket (1)
  • Rauch (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
  • WCN (1)
  • Westfälische (2)
Бавария Талер 1869 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
644 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Бавария Талер 1869 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Бавария Талер 1869 на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Бавария Талер 1869 на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1869 на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1869 на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1869 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1869 на аукционе Nomisma Aste - August 24, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1869 на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1869 на аукционе Nomisma Aste - May 4, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1869 на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1869 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1869 на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1869 на аукционе Frühwald - April 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1869 на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1869 на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1869 на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1869 на аукционе Gärtner - October 20, 2016
Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1869 на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1869 на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность VF
Цена
Бавария Талер 1869 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига II Монеты Баварии 1869 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск