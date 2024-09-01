Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1869 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал Талер
- Год 1869
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1869 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.
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Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Nomisma Aste
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец Nomisma Aste
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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