Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1869 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,04 гр
- Чистого серебра (1,0718 oz) 33,336 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 2 талера
- Год 1869
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1869 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1363 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 16000 EUR. Торги состоялись 14 мая 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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