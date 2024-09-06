Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1869 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 2 талера 1869 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 2 талера 1869 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,04 гр
  • Чистого серебра (1,0718 oz) 33,336 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1869
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1869 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1363 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 16000 EUR. Торги состоялись 14 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (8)
  • Numismatica Genevensis (1)
Бавария 2 талера 1869 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
13963 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Бавария 2 талера 1869 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
6160 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Бавария 2 талера 1869 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1869 на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1869 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1869 на аукционе HIRSCH - May 9, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1869 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1869 на аукционе Künker - October 11, 2012
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1869 на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1869 на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1869 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1869 на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 талера 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига II Монеты Баварии 1869 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом 2 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск