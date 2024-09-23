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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крона 1869 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 крона 1869 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 крона 1869 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1869
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крона 1869 года. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4642 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (4)
Бавария 1 крона 1869 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
2186 $
Цена в валюте аукциона 2050 EUR
Бавария 1 крона 1869 на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
31636 $
Цена в валюте аукциона 28000 EUR
Бавария 1 крона 1869 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 крона 1869 на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 крона 1869 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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