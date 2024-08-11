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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1869 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1869 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 крейцер 1869 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
  • Диаметр 14,18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1869
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1869 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 110 CZK
Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе Stack's - September 13, 2023
Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе Stack's - September 13, 2023
Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе Numismatica Ranieri - April 16, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе Numismatica Ferrarese - July 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе Numismatica Ferrarese - January 16, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 16 января 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе Numismatica Ferrarese - December 25, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 25 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе Stephen Album - March 11, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе Heritage - January 22, 2015
Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе Heritage - January 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе Heritage - January 22, 2015
Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе Heritage - January 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1869 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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