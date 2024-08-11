Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1869 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
- Диаметр 14,18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1869
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1869 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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