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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Серебряные монеты 1 крейцер Людвига II - Бавария

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1 крейцер 1865-1871

Год Знак Описание Продажи Продажи
1865 0 81866 0 31867 0 111868 0 61869 0 171870 0 131871 0 42
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