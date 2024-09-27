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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1865 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1865 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 крейцер 1865 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
  • Диаметр 14,18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1865
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1865 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1821 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 крейцер 1865 на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Бавария 1 крейцер 1865 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Бавария 1 крейцер 1865 на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1865 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 1 крейцер 1865 на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Бавария 1 крейцер 1865 на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
Бавария 1 крейцер 1865 на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1865 на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 1 крейцер 1865 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Бавария 1 крейцер 1865 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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