Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1865 года (Бавария, Людвиг II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
- Диаметр 14,18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1865
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1865 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1821 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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