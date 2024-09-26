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1865
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1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1865
Монеты Баварии 1865 года
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Золотые монеты
1 крона 1865
Средняя цена
31000 $
Продажи
0
7
1/2 кроны 1865
Средняя цена
16000 $
Продажи
0
6
Серебряные монеты
2 талера 1865
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
33
Талер 1865
Средняя цена
260 $
Продажи
1
112
Талер без года (1865) Мадонна
Средняя цена
180 $
Продажи
1
257
1 гульден 1865
Средняя цена
250 $
Продажи
0
44
1/2 гульдена 1865
Средняя цена
200 $
Продажи
0
54
3 крейцера 1865
Средняя цена
40 $
Продажи
0
29
1 крейцер 1865
Средняя цена
25 $
Продажи
0
8
Медные монеты
2 пфеннига 1865
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 пфенниг 1865
Средняя цена
40 $
Продажи
0
2
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1799-1872
Категория
Зактрыть
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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