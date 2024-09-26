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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1865 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1865
Средняя цена 31000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1865
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1865
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
Талер 1865
Средняя цена 260 $
Продажи
1 112
Аверс
Реверс
Талер без года (1865) Мадонна
Средняя цена 180 $
Продажи
1 257
Аверс
Реверс
1 гульден 1865
Средняя цена 250 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1865
Средняя цена 200 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
3 крейцера 1865
Средняя цена 40 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1 крейцер 1865
Средняя цена 25 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1865
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1865
Средняя цена 40 $
Продажи
0 2
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