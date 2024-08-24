Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 пфенниг 1865 года (Бавария, Людвиг II)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1865 года. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1820 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
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Сохранность (слабы)
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