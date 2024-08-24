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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1865 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1865 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 пфенниг 1865 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1865
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1865 года. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1820 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 пфенниг 1865 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 пфенниг 1865 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1865 на аукционе Heritage - September 27, 2012
Бавария 1 пфенниг 1865 на аукционе Heritage - September 27, 2012
Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2012
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 42 USD

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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