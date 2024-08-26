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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1865 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 2 талера 1865 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 2 талера 1865 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,04 гр
  • Чистого серебра (1,0718 oz) 33,336 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1865
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1865 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 17 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 талера 1865 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
4397 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Бавария 2 талера 1865 на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
8274 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Бавария 2 талера 1865 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1865 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1865 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1865 на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1865 на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1865 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1865 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Бавария 2 талера 1865 на аукционе Numismatica Genevensis - December 3, 2018
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 3 декабря 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бавария 2 талера 1865 на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1865 на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Бавария 2 талера 1865 на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность UNC PL
Цена
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Бавария 2 талера 1865 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1865 на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 2 талера 1865 на аукционе Künker - June 22, 2016
Продавец Künker
Дата 22 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1865 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1865 на аукционе Künker - October 9, 2013
Продавец Künker
Дата 9 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1865 на аукционе Künker - June 17, 2013
Продавец Künker
Дата 17 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 2 талера 1865 на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1865 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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