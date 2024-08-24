Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 пфеннига 1865 года (Бавария, Людвиг II)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1865 года. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе
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