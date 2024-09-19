Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1865 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1 гульден
- Год 1865
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1865 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1496 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 550 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Felzmann (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (4)
- Heritage (1)
- HIRSCH (3)
- Höhn (3)
- Künker (9)
- Meister & Sonntag (2)
- Münz Zentrum Rheinland (4)
- Roma Numismatics (1)
- Rzeszowski DA (1)
- Teutoburger (3)
- UBS (2)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (4)
- Westfälische (2)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 апреля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 1 гульден 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск