Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1865 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 гульден 1865 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 гульден 1865 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1865
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1865 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1496 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 550 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Felzmann (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (4)
  • Heritage (1)
  • HIRSCH (3)
  • Höhn (3)
  • Künker (9)
  • Meister & Sonntag (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (4)
  • Roma Numismatics (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Teutoburger (3)
  • UBS (2)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (4)
  • Westfälische (2)
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе Roma Numismatics - May 6, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе Heritage - April 9, 2020
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе Heritage - April 9, 2020
Продавец Heritage
Дата 9 апреля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе HIRSCH - February 9, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 1 гульден 1865 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига II Монеты Баварии 1865 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом 1 гульден Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск