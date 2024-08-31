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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крона 1865 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 крона 1865 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 крона 1865 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1865
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крона 1865 года. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3094 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 34000 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2015.

Сохранность
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  • HIRSCH (2)
  • Künker (4)
  • Leu (1)
Бавария 1 крона 1865 на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность XF
Цена
37869 $
Цена в валюте аукциона 36000 EUR
Бавария 1 крона 1865 на аукционе HIRSCH - February 13, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
38795 $
Цена в валюте аукциона 34000 EUR
Бавария 1 крона 1865 на аукционе HIRSCH - September 24, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 крона 1865 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 крона 1865 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 крона 1865 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 крона 1865 на аукционе Leu - October 29, 2000
Продавец Leu
Дата 29 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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