Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крона 1865 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,999 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1 крона
- Год 1865
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крона 1865 года. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3094 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 34000 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2015.
Сохранность
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Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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