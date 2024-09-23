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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1865 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1865 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1865 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1865
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1865 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1929 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 700 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 100 CHF
Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
233 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе Münzenonline - November 18, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе DNW - February 2, 2022
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе Künker - July 16, 2019
Продавец Künker
Дата 16 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1865 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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