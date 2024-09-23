Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1865 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1865
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1865 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1929 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 700 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (2)
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
233 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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