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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 кроны 1865 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1865 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1/2 кроны 1865 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,55 гр
  • Чистого золота (0,1606 oz) 4,995 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1865
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 кроны 1865 года. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3654 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность
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  • Künker (5)
Бавария 1/2 кроны 1865 на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
8275 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Бавария 1/2 кроны 1865 на аукционе HIRSCH - May 9, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Бавария 1/2 кроны 1865 на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность AU
Цена
29122 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Бавария 1/2 кроны 1865 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1865 на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1/2 кроны 1865 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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