Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 кроны 1865 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 5,55 гр
- Чистого золота (0,1606 oz) 4,995 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1/2 кроны
- Год 1865
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 кроны 1865 года. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3654 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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