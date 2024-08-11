Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
3 крейцера 1865 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,350)
- Вес 1,23 гр
- Чистого серебра (0,0138 oz) 0,4305 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 3 крейцера
- Год 1865
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1865 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1928 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Chaponnière (1)
- Felzmann (2)
- Frühwald (2)
- Grün (3)
- Heritage (1)
- Höhn (2)
- Karamitsos (3)
- Katz (1)
- Künker (2)
- Möller (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Numisbalt (1)
- Roma Numismatics (2)
- Russiancoin (1)
- Teutoburger (2)
- WAG (1)
- Zöttl (2)
- Александр (1)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2016
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск