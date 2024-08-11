Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1865 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1865 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 3 крейцера 1865 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 1,23 гр
  • Чистого серебра (0,0138 oz) 0,4305 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1865
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1865 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1928 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Chaponnière (1)
  • Felzmann (2)
  • Frühwald (2)
  • Grün (3)
  • Heritage (1)
  • Höhn (2)
  • Karamitsos (3)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numisbalt (1)
  • Roma Numismatics (2)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
  • Zöttl (2)
  • Александр (1)
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Roma Numismatics - November 18, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Александр - September 25, 2021
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Roma Numismatics - May 6, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Karamitsos - June 13, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Karamitsos - December 7, 2019
Продавец Karamitsos
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Karamitsos - November 3, 2018
Продавец Karamitsos
Дата 3 ноября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Heritage - November 3, 2016
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Heritage - November 3, 2016
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2016
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 3 крейцера 1865 на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига II Монеты Баварии 1865 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом 3 крейцера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск