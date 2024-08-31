Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1870 года (Бавария, Людвиг II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
- Диаметр 14,18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1870
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1870 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61377 проданному на аукционе Heritage Auctions за 132 USD. Торги состоялись 3 февраля 2021.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 апреля 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 августа 2016
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Где продать?
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