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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1870 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1870 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 крейцер 1870 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
  • Диаметр 14,18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1870
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1870 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61377 проданному на аукционе Heritage Auctions за 132 USD. Торги состоялись 3 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 крейцер 1870 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 крейцер 1870 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1870 на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Бавария 1 крейцер 1870 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Бавария 1 крейцер 1870 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1870 на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 крейцер 1870 на аукционе Александр - March 8, 2023
Бавария 1 крейцер 1870 на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU58
Цена
Бавария 1 крейцер 1870 на аукционе Александр - January 14, 2023
Бавария 1 крейцер 1870 на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU58
Цена
Бавария 1 крейцер 1870 на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1870 на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Бавария 1 крейцер 1870 на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 крейцер 1870 на аукционе Heritage - February 4, 2021
Бавария 1 крейцер 1870 на аукционе Heritage - February 4, 2021
Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1870 на аукционе Heritage - April 12, 2018
Бавария 1 крейцер 1870 на аукционе Heritage - April 12, 2018
Продавец Heritage
Дата 12 апреля 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1870 на аукционе Heritage - August 18, 2016
Бавария 1 крейцер 1870 на аукционе Heritage - August 18, 2016
Продавец Heritage
Дата 18 августа 2016
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Бавария 1 крейцер 1870 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Бавария 1 крейцер 1870 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2010
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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