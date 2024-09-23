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Монеты Баварии 1870 года
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Талер 1870
Средняя цена
240 $
Продажи
0
26
Талер 1870 Мадонна
Средняя цена
210 $
Продажи
0
92
1 гульден 1870
Средняя цена
290 $
Продажи
0
34
1/2 гульдена 1870
Средняя цена
170 $
Продажи
0
27
1 крейцер 1870
Средняя цена
35 $
Продажи
0
13
Медные монеты
2 пфеннига 1870
Средняя цена
2 $
Продажи
0
6
1 пфенниг 1870
Средняя цена
25 $
Продажи
0
4
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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