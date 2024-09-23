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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1870 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1870
Средняя цена 240 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Талер 1870 Мадонна
Средняя цена 210 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
1 гульден 1870
Средняя цена 290 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1870
Средняя цена 170 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1 крейцер 1870
Средняя цена 35 $
Продажи
0 13

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1870
Средняя цена 2 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1870
Средняя цена 25 $
Продажи
0 4
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