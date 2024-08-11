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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1870 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1870 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1870 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1870
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1870 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1938 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Бавария 1/2 гульдена 1870 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1870 на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
362 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1870 на аукционе CNG - January 18, 2024
Продавец CNG
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1870 на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1870 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Бавария 1/2 гульдена 1870 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1870 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1870 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1870 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1870 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1870 на аукционе HIRSCH - February 9, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1870 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1870 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1870 на аукционе Schulman - January 28, 2017
Продавец Schulman
Дата 28 января 2017
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1870 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1870 на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1870 на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1870 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1870 на аукционе Sonntag - June 9, 2015
Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1870 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1870 на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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