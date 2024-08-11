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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1870 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - Талер 1870 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - Талер 1870 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал Талер
  • Год 1870
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1870 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1680 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 725 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1870 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Бавария Талер 1870 на аукционе Erwin Dietrich - November 26, 2023
Продавец Erwin Dietrich
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 60 CHF
Бавария Талер 1870 на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Бавария Талер 1870 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1870 на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1870 на аукционе CNG - January 17, 2017
Продавец CNG
Дата 17 января 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Бавария Талер 1870 на аукционе Gärtner - October 20, 2016
Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1870 на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1870 на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1870 на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1870 на аукционе Rauch - December 9, 2015
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1870 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1870 на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1870 на аукционе Münzen & Medaillen - June 3, 2015
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 3 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1870 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1870 на аукционе Künker - July 1, 2014
Продавец Künker
Дата 1 июля 2014
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1870 на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность PROOF
Цена
Бавария Талер 1870 на аукционе Künker - October 11, 2012
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1870 на аукционе Rauch - April 15, 2011
Продавец Rauch
Дата 15 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1870 на аукционе Heritage - July 11, 2010
Бавария Талер 1870 на аукционе Heritage - July 11, 2010
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2010
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Бавария Талер 1870 на аукционе Künker - October 9, 2007
Продавец Künker
Дата 9 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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