Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1870 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал Талер
- Год 1870
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1870 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1680 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 725 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CNG (1)
- Erwin Dietrich (1)
- Gärtner (1)
- Grün (2)
- Heritage (1)
- Künker (11)
- Münzen & Medaillen (1)
- Rauch (3)
- Sonntag (1)
- VL Nummus (1)
- WAG (2)
- Westfälische (1)
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CNG
Дата 17 января 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 3 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 15 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2010
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Талер 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск