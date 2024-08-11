Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 пфенниг 1870 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1870
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1870 года. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 52 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Где продать?
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