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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1870 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1870 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 пфенниг 1870 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1870
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1870 года. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 52 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Numismatica Ferrarese (2)
Бавария 1 пфенниг 1870 на аукционе Numismatica Ferrarese - July 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1870 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 пфенниг 1870 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1870 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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