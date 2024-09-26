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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1870 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 гульден 1870 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 гульден 1870 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1870
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1870 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 977 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 525 EUR. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 гульден 1870 на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Бавария 1 гульден 1870 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Бавария 1 гульден 1870 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Бавария 1 гульден 1870 на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бавария 1 гульден 1870 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1870 на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1870 на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1870 на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1870 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1870 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 гульден 1870 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1870 на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1870 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1870 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Бавария 1 гульден 1870 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1870 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
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Бавария 1 гульден 1870 на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1870 на аукционе Busso Peus - April 27, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1870 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1870 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1870 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1870 на аукционе Rauch - February 27, 2016
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1870 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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