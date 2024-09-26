Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1870 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1 гульден
- Год 1870
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1870 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 977 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 525 EUR. Торги состоялись 16 мая 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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