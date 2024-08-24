Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 пфеннига 1870 года (Бавария, Людвиг II)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1870 года. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97060 проданному на аукционе Heritage Auctions за 130 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Где продать?
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