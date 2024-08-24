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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1870 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1870 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 2 пфеннига 1870 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1870
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1870 года. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97060 проданному на аукционе Heritage Auctions за 130 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (1)
  • Zöttl (1)
  • Денга1700 (1)
Бавария 2 пфеннига 1870 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 2 пфеннига 1870 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 пфеннига 1870 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Бавария 2 пфеннига 1870 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Бавария 2 пфеннига 1870 на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 пфеннига 1870 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Бавария 2 пфеннига 1870 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 2 пфеннига 1870 на аукционе Heritage - August 18, 2016
Бавария 2 пфеннига 1870 на аукционе Heritage - August 18, 2016
Продавец Heritage
Дата 18 августа 2016
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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