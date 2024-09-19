Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1866 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
- Диаметр 14,18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1866
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1866 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 722 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2015.
Сохранность
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- KM NUMIS (1)
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