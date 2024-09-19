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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1866 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1866 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 крейцер 1866 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
  • Диаметр 14,18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1866
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1866 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 722 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (2)
  • KM NUMIS (1)
Бавария 1 крейцер 1866 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 крейцер 1866 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1866 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Бавария 1 крейцер 1866 на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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