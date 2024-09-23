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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1867 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1867 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 крейцер 1867 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
  • Диаметр 14,18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1867
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1867 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 120 GBP. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 крейцер 1867 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 крейцер 1867 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1867 на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Бавария 1 крейцер 1867 на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Бавария 1 крейцер 1867 на аукционе Numismatica Ferrarese - May 13, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1867 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 23, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1867 на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Бавария 1 крейцер 1867 на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1867 на аукционе Stephen Album - December 6, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бавария 1 крейцер 1867 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность F
Цена
Бавария 1 крейцер 1867 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Бавария 1 крейцер 1867 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1867 на аукционе Heritage - April 11, 2010
Бавария 1 крейцер 1867 на аукционе Heritage - April 11, 2010
Продавец Heritage
Дата 11 апреля 2010
Сохранность MS64 ANACS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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