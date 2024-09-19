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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1867 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1867
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1867
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1867
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Талер 1867
Средняя цена 250 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Талер 1867 Мадонна
Средняя цена 220 $
Продажи
1 71
Аверс
Реверс
1 гульден 1867
Средняя цена 160 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1867
Средняя цена 210 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1867
Средняя цена 320 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
3 крейцера 1867
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1867
Средняя цена 25 $
Продажи
0 11

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1867
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1867
Средняя цена
Продажи
0 1
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