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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1867 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1867 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 пфенниг 1867 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1867
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1867 года. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • KM NUMIS (1)
Бавария 1 пфенниг 1867 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 пфенниг 1867 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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