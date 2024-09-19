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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1867 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1867 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 6 крейцеров 1867 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 2,46 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1867
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1867 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 700 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
533 $
Цена в валюте аукциона 490 EUR
Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе Felzmann - September 23, 2019
Продавец Felzmann
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU
Цена
Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе Gärtner - February 9, 2018
Продавец Gärtner
Дата 9 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1867 на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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