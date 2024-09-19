Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1867 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,350)
- Вес 2,46 гр
- Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1867
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1867 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 700 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 9 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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