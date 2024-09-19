Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Цена монет Баварии
Людвиг II
6 крейцеров
Бавария
Период:
1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
Главная
Каталог
Цена монет Баварии
Людвиг II
6 крейцеров
Серебряные монеты 6 крейцеров Людвига II - Бавария
6 крейцеров 1866-1867
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1866
0
49
1866
Золото
0
4
1867
0
25
Популярные разделы
Каталог монет мира
Каталог монет Баварии
Каталог монет Людвига II
Все баварские монеты
баварские монеты номиналом 6 крейцеров
Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
ACM Aste srl
Аукцион
19 сент. 2024
ibercoin
Аукцион
26 сент. 2024
ibercoin
Аукцион
26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Бавария
Период
1799-1872
Категория
Зактрыть
???
Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить