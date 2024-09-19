Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Серебряные монеты 6 крейцеров Людвига II - Бавария

type-coin
type-coin

6 крейцеров 1866-1867

Год Знак Описание Продажи Продажи
1866 0 491866 Золото 0 41867 0 25
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига II Все баварские монеты баварские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск