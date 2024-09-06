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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1866 года. Золото (Бавария, Людвиг II)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 6 крейцеров 1866 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 6 крейцеров 1866 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 5,27 гр
  • Чистого золота (0,1588 oz) 4,938 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1866
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1866 года. Золото. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность
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Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
9477 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
5382 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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