Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1866 года. Золото (Бавария, Людвиг II)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 5,27 гр
- Чистого золота (0,1588 oz) 4,938 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1866
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1866 года. Золото. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.
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