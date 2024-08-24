Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1866 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,350)
- Вес 2,46 гр
- Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1866
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1866 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 743 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Roma Numismatics
Дата 18 ноября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Felzmann
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
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