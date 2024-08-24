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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1866 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1866 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 6 крейцеров 1866 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 2,46 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1866
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1866 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 743 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе Roma Numismatics - November 18, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 18 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе Roma Numismatics - May 6, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе Felzmann - September 23, 2019
Продавец Felzmann
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность AU
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Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе Sonntag - June 5, 2019
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU
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Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1866 на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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