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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 кроны 1867 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1867 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1/2 кроны 1867 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,55 гр
  • Чистого золота (0,1606 oz) 4,995 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1867
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 кроны 1867 года. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4645 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Бавария 1/2 кроны 1867 на аукционе Lugdunum - December 16, 2022
Продавец Lugdunum
Дата 16 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
25869 $
Цена в валюте аукциона 24000 CHF
Бавария 1/2 кроны 1867 на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
16078 $
Цена в валюте аукциона 15500 EUR
Бавария 1/2 кроны 1867 на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1867 на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1867 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1867 на аукционе Hess Divo / Künker - October 26, 2012
Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1867 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 кроны 1867 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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