Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 кроны 1867 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 5,55 гр
- Чистого золота (0,1606 oz) 4,995 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1/2 кроны
- Год 1867
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 кроны 1867 года. Это золотая монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4645 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (1)
Продавец Lugdunum
Дата 16 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
25869 $
Цена в валюте аукциона 24000 CHF
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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