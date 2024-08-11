Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1867 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1 гульден
- Год 1867
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1867 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4106 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 270 EUR. Торги состоялись 15 марта 2006.
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 15 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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