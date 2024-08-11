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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1867 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 гульден 1867 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 гульден 1867 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1867
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1867 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4106 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 270 EUR. Торги состоялись 15 марта 2006.

Сохранность
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  • Münzen & Medaillen (1)
  • Rauch (1)
  • UBS (1)
  • WAG (3)
Бавария 1 гульден 1867 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Бавария 1 гульден 1867 на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Бавария 1 гульден 1867 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1867 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 гульден 1867 на аукционе Münzen & Medaillen - February 15, 2018
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 15 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1867 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1867 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1867 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 гульден 1867 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1867 на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 гульден 1867 на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1867 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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