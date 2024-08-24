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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1867 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1867 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1867 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1867
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1867 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 381 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 390 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Бавария 1/2 гульдена 1867 на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1867 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Бавария 1/2 гульдена 1867 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1/2 гульдена 1867 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1/2 гульдена 1867 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1867 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1867 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1867 на аукционе SINCONA - May 22, 2019
Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1867 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1867 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1867 на аукционе Auction World - April 23, 2018
Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1867 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1867 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1867 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1867 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1867 на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1867 на аукционе Künker - October 5, 2008
Продавец Künker
Дата 5 октября 2008
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1867 на аукционе Künker - October 9, 2007
Продавец Künker
Дата 9 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1867 на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1867 на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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