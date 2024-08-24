Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1867 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1867
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1867 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 381 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 390 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 5 октября 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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