Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 пфеннига 1867 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1867
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1867 года. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 955 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 145 EUR. Торги состоялись 10 октября 2021.
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