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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1867 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1867 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 2 пфеннига 1867 года - цена монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1867
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1867 года. Это медная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 955 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 145 EUR. Торги состоялись 10 октября 2021.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • KM NUMIS (1)
  • WAG (1)
Бавария 2 пфеннига 1867 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 2 пфеннига 1867 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 пфеннига 1867 на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Бавария 2 пфеннига 1867 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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