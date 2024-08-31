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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1867 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1867 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 3 крейцера 1867 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 1,23 гр
  • Чистого серебра (0,0138 oz) 0,4305 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1867
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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