Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1867 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,04 гр
- Чистого серебра (1,0718 oz) 33,336 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 2 талера
- Год 1867
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1867 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 14000 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
10250 $
Цена в валюте аукциона 9400 EUR
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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