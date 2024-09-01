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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1867 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 2 талера 1867 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 2 талера 1867 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,04 гр
  • Чистого серебра (1,0718 oz) 33,336 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1867
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1867 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 14000 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 талера 1867 на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
7562 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Бавария 2 талера 1867 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
10250 $
Цена в валюте аукциона 9400 EUR
Бавария 2 талера 1867 на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1867 на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
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Бавария 2 талера 1867 на аукционе SINCONA - October 23, 2018
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1867 на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1867 на аукционе Hess Divo - May 29, 2018
Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Бавария 2 талера 1867 на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 2 талера 1867 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1867 на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1867 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1867 на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1867 на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Бавария 2 талера 1867 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1867 на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1867 на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1867 на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1867 на аукционе Künker - March 16, 2011
Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1867 на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1867 на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1867 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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