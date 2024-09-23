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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крона 1867 года (Бавария, Людвиг II)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1867
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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