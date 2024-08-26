Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1867 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал Талер
- Год 1867
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1867 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5417 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 13 марта 2003.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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