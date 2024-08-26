Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1867 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - Талер 1867 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - Талер 1867 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал Талер
  • Год 1867
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1867 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5417 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 13 марта 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gärtner (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (4)
  • Heritage (2)
  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (2)
  • Künker (7)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Rauch (2)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
  • Александр (2)
Бавария Талер 1867 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Бавария Талер 1867 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Бавария Талер 1867 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1867 на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1867 на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1867 на аукционе Александр - August 3, 2022
Бавария Талер 1867 на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1867 на аукционе Александр - May 11, 2022
Бавария Талер 1867 на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1867 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1867 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1867 на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1867 на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1867 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1867 на аукционе Aurea - December 8, 2017
Продавец Aurea
Дата 8 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1867 на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1867 на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1867 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1867 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Бавария Талер 1867 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1867 на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1867 на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1867 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1867 на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига II Монеты Баварии 1867 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск