Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1871 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
- Диаметр 14,18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1871
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1871 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 862 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 18 июля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Zöttl
Дата 11 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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