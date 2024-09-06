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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1871 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1871 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 крейцер 1871 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
  • Диаметр 14,18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1871
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1871 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 862 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 18 июля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 110 CZK
Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Stack's - September 13, 2023
Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Stack's - September 13, 2023
Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Александр - January 14, 2023
Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS64
Цена
Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Zöttl - September 11, 2022
Продавец Zöttl
Дата 11 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 крейцер 1871 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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