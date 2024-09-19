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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1868 года (Бавария, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1868 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II Реверс монеты - 1 крейцер 1868 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,8 гр
  • Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
  • Диаметр 14,18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1868
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1868 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 40 USD. Торги состоялись 1 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • VL Nummus (1)
Бавария 1 крейцер 1868 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 крейцер 1868 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Бавария 1 крейцер 1868 на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Бавария 1 крейцер 1868 на аукционе Stephen Album - March 1, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Бавария 1 крейцер 1868 на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 1 крейцер 1868 на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1868 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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