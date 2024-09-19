Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1868 года (Бавария, Людвиг II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,8 гр
- Чистого серебра (0,0043 oz) 0,1328 гр
- Диаметр 14,18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1868
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1868 года. Это серебряная монета периода Людвига II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 40 USD. Торги состоялись 1 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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